Eén nacht, drie autobranden; is een pyromaan actief in Geldermalsen en Waardenburg?

GELDERMALSEN - De brandweer heeft in één nacht drie autobranden moeten blussen in Geldermalsen en Waardenburg. De branden, die zijn gemeld tussen 04.15 en 05.20 uur, zijn vermoedelijk aangestoken. Is er een verband?

In de nacht van zaterdag op zondag vatte rond 04.15 uur aan de Sterappel in Geldermalsen een Suzuki vlam. De geparkeerde auto stond volledig in brand. Het vuur dreigde over te slaan naar personenauto die ernaast stond geparkeerd. Dat voertuig liep ook brandschade op. De politie verricht bij daglicht sporenonderzoek.

Niet veel later, rond 04.50 uur, kreeg de brandweer een melding van een autobrand aan de Plettenburglaan in Geldermalsen. Op de oprit van een bedrijf stond een personenauto in brand. De brandweer had de vlammen snel onder controle. Ook hier zal de politie onderzoek doen.

Bestelbusje

Een half uur later kwam opnieuw een melding binnen van een autobrand, dit keer aan de Steenweg in Waardenburg. Dat plaatsje ligt vlakbij Geldermalsen. Ter hoogte van het spoorviaduct stond een bestelbusje in brand. Bij het openen van het voertuig kwam er veel rook vrij.

De bus stond langs de weg geparkeerd en is mogelijk aangestoken. Ook hier zal onderzoek worden gedaan.