Een week helpen in de wereld buiten school

Geen kersenko­nin­gin in Driel, maar voor het eerst een koning: ‘Noa zelf heeft ons aan het denken gezet’

Tientallen jaren had Driel een kersenkoningin. Maar dit jaar gaat het anders. Voor het eerst in de geschiedenis van het dorp is er een kersenkoning. De 24-jarige Noa van Baarle gaat deze week voorop in het feestgedruis rond het Kersenfeest in Driel. Op eigen initiatief.