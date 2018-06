Eikenprocessierups vormt grote bedreiging voor laanboomtelers

Bij het Tree Centre Opheusden (TCO) rinkelen de alarmbellen. Het laanboomcentrum, dat 160 kwekers in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Over-Betuwe vertegenwoordigt, kreeg vanuit Engeland de mededeling dat het land geen enkele laanboom meer invoert waar de eikenprocessierups ook maar bij in de buurt is geweest. Het verbod geldt voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Adequaat

,,Engeland is na Duitsland onze grootste afnemer’’, zegt TCO-voorzitter Kees van Rooijen. Enkele telers zijn al getroffen zijn door een tijdelijk exportverbod. Zijn organisatie maakte in overleg met de gemeenten en de Avri vorig jaar al een plan van aanpak voor het bestrijden van de eikenprocessierups. ,,Adequaat optreden was daarin het belangrijkste. Zo gauw een aangetaste boom ontdekt werd, moest die nog dezelfde dag gesaneerd worden. Gelukkig waren we er steeds op tijd bij.’’

Dat dreigt dit jaar niet te lukken. ,,Er zijn geen mensen meer te vinden voor de bestrijding’’, zegt wethouder Stefan van Someren van Neder-Betuwe. Hij stelt dat Avri wordt overspoeld met meldingen over de eikenprocessierups. Ondanks de beschermende kleding vallen medewerkers uit, doordat ze toch in aanraking komen met brandharen en er een allergie voor ontwikkelen. ,,Ik hoor overal dat er niet genoeg bestrijders zijn.’’

Preventief

Avri onderkent het belang voor de laanboomtelers. ,,De bestrijding van de eikenprocessierups in omgeving van die bedrijven staat hoog op onze prioriteitenlijst’’, zegt een woordvoerder. ,,We doen wat we kunnen.’’

Inmiddels is Van Someren met TCO in gesprek over alternatieve bestrijdingsmogelijkheden naast zuigen en branden. ,,We halen nu alle nesten weg, omdat wat je niet weghaalt, volgend jaar vervijfvoudigd is. Maar we zijn op zoek naar een middel waarmee we volgend jaar preventief de rupsen weg kunnen halen.’’

Bufferzone

Hoeveel bedrijven van laanboomtelers getroffen zijn, wil Alfred Klaver van Naktuinbouw, dat de controles uitvoert, niet zeggen. ,,Dat doen we nooit tijdens een keuringsperiode. Pas aan het eind van het jaar maken we de cijfers bekend in het jaarverslag van de Voedsel- en Warenautoriteit.’’

Naktuinbouw heeft de controles op verzoek van de Engelsen opgevoerd. ,,Zij hebben de eikenprocessierups niet. Engeland en Ierland vormen een bufferzone voor de rest van het Verenigd Koninkrijk. Het exportverbod geldt alleen voor eiken en wordt opgelegd als de bomen waar de eikenprocessierups is aangetroffen, hoger zijn dan 2 meter.’’