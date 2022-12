En nú de vorst erover, het water op de baan is klaar om ijs te worden

PWA-brug eens in de vijftien jaar uiterst zorgvuldig nagekeken: dit weekend een weghelft dicht voor hoogwerker

Van boven, van onder en van binnen: de Prins Willem-Alexanderbrug wordt deze week tot in detail geïnspecteerd. Om in 2025 bij de grote onderhoudsbeurt precies te weten wat nodig is om de vaste oeververbinding tussen Betuwe en Maas en Waal in goede staat te houden.

25 november