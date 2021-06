Ernstig ongeluk met kind op boerenerf komt nog ‘te vaak’ voor: ‘We willen dit gewoon zoveel mogelijk voorkomen’

Inwoners van Ochten voelen een dag later niet de behoefte uitgebreid stil te staan bij het tragische ongeval op de boerderij aan de Nieuwe Dijk. ,,In- en intriest, echt vreselijk’’, klinkt het. En: ,,Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, wat kan ik meer zeggen?’’



Een aanrijding met een shovel ging maandagochtend vooraf aan het overlijden van een 2-jarige peuter op de boerderij in Ochten, laat een woordvoerder van de politie weten na onderzoek. Een vrouw uit Opheusden (22) werd aangehouden, maar ook al snel weer op vrije voeten gesteld. Het is volgens de woordvoerder nog de vraag of een proces-verbaal wordt opgemaakt tegen de vrouw.



De Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, zegt dat in Ochten geen sprake was een arbeidsongeval, maar van een ‘ongeluk in de familiesfeer’. En dat de zaak daarom weer is overgedragen aan de politie.