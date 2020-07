Fietser komt om het leven door aanrijding met auto in Echteld

De idylle van het geldkistje houdt stand

24 juli ERICHEM - Ze zijn er nog steeds langs de plattelandswegen in Rivierenland: de kleine tafeltjes vol fruit waar de klanten gevraagd wordt om geld achter te laten op schoteltjes of in geldkistjes. Ze worden kleiner in getal, maar onder meer in Asch, Kesteren en Lienden zijn ze nog wel te vinden.