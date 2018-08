Frank en Judith beloven elkaar eeuwige trouw tussen de potplanten

RIVIERENLANDERS Vrijstaand huis in Kesteren

30 augustus KESTEREN - Het is een spannende dag voor Arianne Westeneng (45) uit Ochten. Ze heeft net haar zoontje Perre van 4 jaar afgeleverd bij basisschool De Wegwijzer in Kesteren. ,,Hij heeft al in groep 0 gezeten, dus de school kent hij al, maar dit is de eerste dag in groep 1.’’