Gaat de staat nu toch meebetalen aan sloopfonds voor kerncentrale Dodewaard?

Goed nieuws voor huurders in de regio: maandprijs van tienduizen­den woningen gaat omlaag

Meer dan 29.000 huurders van sociale woningen in Nijmegen en omgeving krijgen vanaf 1 juli een huurverlaging. De verlaging varieert van een paar centen tot 224 euro per maand. Voor een paar honderd huurders met een gemiddeld of hoog inkomen gaat de huur omhoog.