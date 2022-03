Ganzennesten worden leeggehaald om aanrijdingen op A15 te voorkomen

Ochtense krijgt werkstraf voor diefstal uit magazijn van haar baas

Een 28-jarige Ochtense is dinsdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot vijftig uur werkstraf. De vrouw heeft zich in het Utrechtse Elst schuldig gemaakt aan de diefstal van kantoormeubelen van haar opdrachtgever.

