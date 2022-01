Gedumpte dieren vinden vaak snel weer een plekje: ‘Telefoon stond roodgloeiend’

Betuwse Broeders brengen eten uit de gaarkeuken rond bij de allerarm­sten

KESTEREN - Het is even wennen voor Peter Jan Crum. Net terug van een reis naar Oekraïne, Moldavië en Albanië is de 21-jarige in Kesteren plots aan huis gekluisterd. ,,Ik zit in quarantaine, thuis in huis een coronageval. Tot na de jaarwisseling moet ik binnen blijven.”

2 januari