Geen fietspad naar de Waaldijk langs de Dodewaardsestraat

Betuwse perenbomen krijgen nu alvast een slangetje

Zelfs in de waterrijke Betuwe hebben landbouwers steeds meer te kampen met droogte. Dus worden in een nieuwe perenboomgaard in Dodewaard nog voordat de boompjes geplant worden fertigatie- of druppelslangen aangebracht, waarmee water en meststoffen aangevoerd kunnen worden.

12 mei