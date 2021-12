Geen noodopvang voor vluchtelingen op scheepswerf Dodewaard: ‘Spijtige, maar juiste uitkomst’

Dodewaard nog lang niet klaar voor komst asielzoe­kers

DODEWAARD - Met veel bombarie werd het een maand geleden aangekondigd: Neder-Betuwe zou honderden asielzoekers opvangen. De nood was hoog, dus het moest nu. De realiteit blijkt weerbarstiger: het huisvesten van vluchtelingen op twee cruiseschepen in Dodewaard heeft de nodige voeten in de aarde. Zo moet er bijvoorbeeld eerst goed wifi zijn geregeld.

6 november