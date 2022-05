Geert (15) reed met een heftruck tegen de muur en overleefde dat niet: ‘Hij was geen losbol’

in het harnasIedere week overlijdt er in Nederland iemand door een bedrijfsongeval. Als het net is gebeurd, komt het volop in het nieuws, maar dan volgt de stilte. Wat is er misgegaan? Hoe is het afgelopen? Vaak hoor je er niks meer over. De Gelderlander sprak met nabestaanden, werkgevers en collega’s die met een bedrijfsongeval te maken kregen. Dit is deel vier: over Geert die van een heftruck viel.