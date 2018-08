Gelderland ziet toch niets in extra Rijnbrug

Column Friki

13 augustus De ganzen bij het seniorencomplex in Kesteren hebben gelukkig een nieuw tehuis bij een boer in Lunteren gekregen. Ik weet het. Dit noemen we klein leed, maar het ging me aan het hart. Eerst geknipt worden, waardoor je niet meer kunt vliegen en dan gedumpt in een straat waar niemand op je zit te wachten.