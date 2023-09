met video 'Daar zijn ze!': koninklijk paar wordt enthousi­ast ontvangen in Ede

Het is donderdagmiddag even voor 13.00 uur als er een golf van opwinding door de Edese Enkawijk gaat. ,,Daar zijn ze!”, roept een van de vijfhonderd mensen die zich hebben verzameld rondom de grote toegangspoort van de nieuwbouwwijk. Even later stappen koning Willem-Alexander en koningin Máxima uit een luxe touringcar.