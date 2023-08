COLUMN KALE RIES ‘Na NEC-Excelsior werd er niet nabezorgd’

Afgelopen zaterdag heb ik online wat te eten besteld. Tijdens het uitpakken kwamen we erachter dat de bestelling niet compleet was. Er ontbrak een hoofdgerecht. Dat was balen, maar na een telefoontje werd er vrij snel nabezorgd. ,,Alstublieft, uw kip met rijst.”