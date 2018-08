Gestolen vrachtwagen op A15 onderschept

Ne­der-Betuwse ouders vaccineren het minst: 'Ze zijn behoorlijk ziek geweest, maar zijn nu weer fris en fruitig'

25 augustus KESTEREN/OCHTEN/OPHEUSDEN - Steeds meer Nederlandse ouders laten hun kroost niet inenten tegen besmettelijke, gevaarlijke ziektes. Deskundigen maken zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad, die in sommige wijken is gedaald tot onder de 90 procent. In Neder-Betuwe zouden de artsen een gat in de lucht springen bij zo’n percentage, want nauwelijks meer dan de helft van de kinderen wordt daar ingeënt.