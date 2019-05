Gevaarlijke Mechelse herder gevangen na zoekactie in Ochten

VIDEO Kijk hier hoe Rivieren­land Koningsdag vierde

28 april OPHEUSDEN/DEIL/TIEL/WADENOIJEN/OCHTEN - Ondanks het weer waren inwoners van de Rivierenland vandaag massaal buiten. Om op kleedjes spullen te verkopen, mee te lopen met de optocht of naar beneden te razen in een zeepkist. Bekijk hier een impressie van Koningsdag 2019 in Rivierenland.