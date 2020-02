Gewonde bij steekincident op camping in Kesteren

video Parallel­weg Opheusden: ‘Ze halen soms in waar het niet kan’

6 februari OPHEUSDEN - Het voelt in de smalle berm van de Parallelweg tussen Opheusden en Kesteren onveilig om even met wat scholieren te praten. Zwaarbeladen wagens komen soms rakelings voorbij. ,,Het is hier best wel link ja’’, zegt Opheusdenaar Luc Berends.