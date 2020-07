Gewonde door gekantelde trekker met strobalen bij Dodewaard

video Tijdelijk museum over oorlog in Rivieren­land opent zaterdag alsnog de deuren in Opheusden

30 juli OPHEUSDEN - Het tijdelijk museum in Opheusden over de Tweede Wereldoorlog opent op zaterdag voor het eerst de deuren. Iedereen is op afspraak welkom om de collectie met verhalen en beelden over de westelijke Betuwe tijdens de Tweede Wereldoorlog te komen zien.