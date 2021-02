GGD stuurt testbus langs basisscholen waar een coronabesmetting is gevonden

OCHTEN - Een mobiel testteam van de GGD gaat morgen bij een basisschool in Ochten langs. Daar is een besmetting gevonden, reden om het voor de leerlingen makkelijker te maken zich te laten testen.

De GGD Gelderland-Zuid heeft vanaf nu twee van die mobiele testteams beschikbaar, die op verzoek van scholen met een bus vol testmateriaal de regio in gaan.



,,En als meer vraag naar komt, gaan we het uitbreiden’’, vertelt manager coronabestrijding Sascha Kraus van de GGD die gaat over onder meer de regio Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het Rivierengebied.

Test is vrijwillig

Nu de basisscholen weer open zijn, is het beleid op de scholen aangescherpt. Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus moeten thuis in quarantaine. Ze kunnen zich wel na vijf dagen laten testen: is die test negatief, dan mogen ze weer naar school. De test is vrijwillig, maar wie zich niet laat testen moet in totaal 10 dagen in quarantaine blijven.

Om het testen wat laagdrempeliger en makkelijker te maken, wordt in overleg met de scholen ter plekke een testlocatie ingericht. ,,Liever niet op de school zelf maar in een zaaltje in de buurt, omdat we voor de kinderen niet de negatieve associatie van zo'n test willen koppelen aan school. Maar dat gaat in overleg met de school.’’ De docenten en leerlingen krijgen de pcr-test en horen dus vervolgens binnen 48 uur - maar meestal binnen 24 uur - of de besmet zijn.

Sneltesten voor onderwijspersoneel

Idee van het rijk is om op alle basisscholen ook te starten met sneltesten voor onderwijspersoneel. Deze testen worden preventief ingezet, dus zonder dat er een besmetting bekend is. Deelname aan een sneltest is vrijwillig. Het plan is om begin mei dat voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs geregeld te hebben.