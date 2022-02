Grote brand bij kruiwagenfabrikant in Ochten; brandweer gebruikt water uit De Linge om te blussen

Jeugdelf­tal DFS in shock na ongeval waarbij 15-jarige speler zwaarge­wond raakte

OPHEUSDEN - Bij een ongeval op de Tielsestraat in Opheusden is vrijdag laat in de avond een 15-jarige jeugdspeler van voetbalclub DFS zwaargewond geraakt. Omdat een groot deel van het team daar getuige van was, is de shock groot.

