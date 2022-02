Grote brand bij kruiwagenfabrikant in Ochten onder controle: ‘Buur moest rennen voor zijn leven’

update | videoOCHTEN - In een loods in Ochten woedt dinsdagavond een grote brand. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt dat de brandweer het deel van de hal dat in brand staat niet meer kan redden. De brandweerlieden zijn er wel in geslaagd uitbreiding van de vlammenzee te voorkomen. Het vuur greep snel om zich heen en richtte een enorme schade aan.

Rond 20.45 was de brand onder controle. ,,De loods moet als verloren worden beschouwd’’, zegt woordvoerder Jet Vroege van de veiligheidsregio.



De meeste brandweermensen gaan terug naar hun post, een deel blijft op locatie om na te blussen. Dat gaat vermoedelijk enkele uren duren.



Voor het blussen pompten brandweerlieden onder meer water uit De Linge. Slangen die dat rivierwater transporteren, lagen over wegen rondom de Industrieweg. Daarom was een aantal wegen in de omgeving afgesloten voor verkeer.

Brandweerlieden bestrijden een brand in een lood aan de Industrieweg in Ochten.

Kruiwagenfabrikant

De brand brak uit rond 17.45 uur in het pand op bedrijventerrein De Heuning. De brandweer heeft de inzet vrijwel direct na de eerste melding opgeschaald naar ‘grote brand’ en niet veel later naar ‘zeer grote brand’. Naast vier bluswagens zette de brandweer ook twee hoogwerkers en een groot watertransportsysteem in.



In de loods zit Hummer Produktie BV. Een fabrikant van kruiwagens. Hummer is onderdeel van het naastgelegen De Greef. Dat bedrijf produceert kruiwagens onder de naam Hummer en klimmaterialen onder de naam Maxall. Ook handelt De Greef internationaal in gaasproducten en werkschoeisel.

Quote Iemand van een naburig pand zag ineens vlammen uit de loods komen. Die persoon moest zelf rennen voor zijn leven, omdat het vuur zo snel om zich heen greep Anton de Greef, directeur Hummer Produktie BV

Anton de Greef, directeur van het bedrijf, keek lijdzaam toe hoe de loods grotendeels afbrandde. ,,Een vierde van mijn bedrijf is weg. We maakten kruiwagens in die loods. Al die kruiwagens en productiematerialen zijn er niet meer.”



De Greef, zelf actief bij de vrijwillige brandweer, vertelt hoe de brand werd ontdekt. ,,Iemand van een naburig pand zag ineens vlammen uit de loods komen. Die persoon moest zelf rennen voor zijn leven, omdat het vuur zo snel om zich heen greep. Er lagen duizenden rubberen banden en wielen, dus het vuur verspreidde zich heel snel.”

Brandweerlieden bestrijden een brand in een loods aan de Industrieweg in Ochten.

Snel herbouwen

De schade loopt volgens hem op tot in de honderdduizenden euro’s. ,,Er lag minimaal een half miljoen euro aan halffabrikaten in de fabriek. En dan heb ik het nog niet eens over het verlies van de loods en over de werknemers die voorlopig niet aan de slag kunnen.”



Hoewel De Greef baalt van de brand, reageert hij opvallend gelaten op de situatie. ,,Weet je, het zij zo. Ik zei al tegen mijn collega: het is niet zo dat ik net te horen heb gekregen dat ik ongeneeslijk ziek ben. En er is gelukkig niemand gewond geraakt. We houden de moed erin en zijn nu al aan het kijken hoe we zo snel mogelijk de productie op kunnen starten. De burgemeester is al langs geweest en heeft toegezegd dat we snel weer kunnen herbouwen.”

In een bedrijfspand aan de Industrieweg in Ochten woedt een uitslaande brand.

