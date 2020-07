Grote brand in bedrijfsloods Kesteren, veel rookontwikkeling

Dorpskerk Opheusden zet de deuren wagenwijd open

16 juli OPHEUSDEN - ,,We hebben de mooiste boodschap die er is, en deze is nog gratis ook’’, zegt dominee R. van de Kamp van de hersteld hervormde gemeente in Opheusden. Vanaf zaterdag is er regelmatig open huis in de oudste kerk van Opheusden aan de Hamsestraat.