Hardstenen hartje van kleinzoon op graf van oma weg van kerkhof in Ochten: tiploon 500 euro

Voor het eerst samen scootmobie­len

26 oktober IJZENDOORN - In plaats van alleen op de scootmobiel naar de lokale supermarkt is het veel gezelliger om samen een eindje toeren, vindt Dik van Dijk (71) uit Ochten. Deze week dronk hij met vier andere scootmobielers voor het eerst samen een bakje koffie in de Pluktuin in IJzendoorn.