Help verenigingen, ze rollen van de ene in de andere crisis

Sturen met airbag en al gestolen uit auto’s: ‘Gat in deur gemaakt zo groot als een vuist’

KESTEREN - Een of meerdere dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag op bijzonder geraffineerde wijze auto's leeggehaald in Kesteren. Via een gat in de deur werd de vergrendeling uitgeschakeld: zo konden de boef of boeven hun gang gaan met het meenemen van onder meer stuurwielen.

10 februari