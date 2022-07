Herdenkingen bij Vliegers in het Vuur en bij de Waal in IJzendoorn

Betuwse wegen puilen weer uit: Willem Alexander­brug bijna 20 procent drukker dan vóór corona

De provinciale hoofdroutes in de Betuwe puilen weer uit: ze zijn alweer even druk of zelfs drukker dan voor de coronapandemie. Uitschieter is de Willem Alexanderbrug tussen Echteld en Beneden-Leeuwen: afgelopen mei bijna 20 procent meer verkeer dan in mei 2019. Maar ook de A325 bij Elst en de N320 tussen Culemborg en de A2 zitten dagelijks al veel voller dan voor de covid-crisis.

2 juli