Het ijs wordt te slecht in IJzendoorn, om half twee gaat de baan dicht

Ne­der-Betuwe zet sein op rood voor lokale omroepen: ‘Twijfel of we moesten doorgaan’

3 februari OPHEUSDEN - De kogel is door de kerk: er is in Neder-Betuwe geen politiek draagvlak meer om met StadsTV Tiel en Nova Media in zee te gaan. De gemeente wil nog dit voorjaar een nieuwe poging doen in de voortslepende zoektocht naar een lokale omroep.