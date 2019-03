Het is rustig in de winkels op Biddag voor Gewas en Arbeid

Net nadat de eerste ochtendgebeden voor een goede oogst zijn uitgesproken, worden ze deze woensdagochtend al verhoord, zo lijkt het: de regen komt met bakken uit de hemel. In het tuincentrum Van Ingen in Lienden is het aanbod uitbundig, maar laten de klanten het afweten. Dat heeft met het weer te maken, maar zeker ook met de Biddag, weet Martijn van Verseveld van het tuincentrum.



,,Op de Biddag, maar ook op de Dankdag is het altijd rustig’’, zegt Van Verseveld. ,,De kinderen zijn vrij van school. Die gaan met hun ouders 's ochtends naar de kerk. De avonddienst is voor de mensen die overdag moeten werken.’’ Zoals hij dus. Toch zijn er genoeg winkels gesloten. ,,Wij niet. Er komen altijd wel een paar klanten. In Lienden zijn er genoeg die niet aan de Biddag doen. Dat ligt anders in Opheusden. Daar wordt de Biddag veel meer gevierd. Staan ze in een file voor de kerk.’’



Zo maakt iedereen z'n eigen keuzes, wil Van Verseveld er maar mee zeggen. ,,Onze toeleverancier van tuinartikelen uit Kesteren stuurde een week geleden al een mailtje. We konden van alles bestellen, alleen kwamen ze het vandaag niet brengen. Op de Biddag zijn ze gesloten.’’