Hier komen de Betuwse Broeders met hun camper: ‘Thuis moesten ze eerst even slikken’

Een waterig zonnetje breekt door de wolkenpartijen boven Echteld. Peter Jan Crum steekt zijn hoofd uit het raam van de camper, die staat geparkeerd bij een fruitteeltbedrijf. ,,Welkom in ons huis voor de komende drie maanden”, zegt de inwoner van Kesteren.



Boezemvriend Henry van Manen uit het naburige Opheusden stapt even later ook binnen. ,,In het begin hangen we nog even de toeristen uit”, zegt hij.



,,We rijden langs de Noorse fjordenkust omhoog. Even relaxen, daarna buigen we af voor ons uiteindelijke doel. Diep in het Oostblok gaan we de handen uit de mouwen steken. Reizen zit ons in het bloed. En dat moet meer zijn dan alleen op het strand liggen en steden bekijken. We willen onszelf nuttig voelen.”