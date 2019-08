Hoe doordring je buitenlandse rivierzwemmers van de gevaren? ‘Via de geijkte kanalen bereik je lang niet iedereen’

De hoop om de persoon nog levend aan te treffen was in principe al verdwenen toen om 13.30 donderdagmiddag een team van de landelijke politie de Waal op ging voor een nieuwe zoekactie. ,,Bij dit soort incidenten zetten we meteen zwaar geschut in’’, geeft een politiewoordvoerder aan. ,,Maar ook als we de persoon niet vinden, gaat de zoektocht vaak verder. We willen vooral voorkomen dat iemand anders, bijvoorbeeld op een Waalstrandje, straks een drenkeling aantreft.’’



Toch is niet bekend of er vrijdag opnieuw wordt gezocht naar de vermiste persoon.