Hoe een kerncentrale opeens op de agenda staat in elke Gelderse gemeente: ‘Kunnen we niet iets met Dodewaard?’

Wat vindt Rozendaal van kernenergie? Wil Aalten misschien een kerncentrale huisvesten? Of Tiel? De discussie over kernenergie is helemaal terug, tot in de gemeentehuizen aan toe. Hoe kan dat? En hoe reëel is een kerncentrale op Gelderse grond?