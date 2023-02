Hoe om te gaan met Oekraïense jongeren? Neder-Betuwe geeft uitleg

Oekraïense vluchtelingen en inwoners van Neder-Betuwe zijn donderdagavond te gast in het gemeentehuis in Opheusden. Daar wordt advies en informatie gegeven over het omgaan met jonge vluchtelingen.

De informatiebijeenkomst, die begint om 19.00 uur, is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij kinderen en jongeren die zijn gevlucht uit Oekraïne. Vluchten heeft veel invloed op kinderen en jongeren, zo is de achterliggende gedachte. Wie bij hen betrokken is heeft misschien vragen als: waar moet ik op letten, hoe ga ik met ze om en wanneer is er reden tot zorg?

Lees ook PREMIUM Contactpersoon voor Oekraïners en gastgezinnen in Neder-Betuwe

Neder-Betuwe vangt enkele honderden jongeren en kinderen uit Oekraïne op en de gemeente denkt dat het goed is om extra hulp en advies te geven. Er is ook een tolk aanwezig om de communicatie tussen de aanwezigen makkelijker te maken.

Gastgezinnen

Binnen de gemeentelijke opvang in Neder-Betuwe bevinden zich ongeveer 150 Oekraïners. Daarnaast zijn er wisselende aantallen mensen die bij gastgezinnen in Neder-Betuwe verblijven. De toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland neemt de laatste maanden zeker niet af. Er keren minder mensen terug dan erbij komen.

De gemeente Neder-Betuwe houdt deze bijeenkomst op 2 februari samen met Karakter, specialist als het gaat over omgaan met kinderen en jongeren.

Twee psychologen vertellen welk gedrag veel voorkomt als kinderen en jongeren moeten vluchten, wat de invloed van vluchten is in verschillende leeftijdsfasen en wat het betekent voor het ouderschap en opvoeden. Maar ook, hoe je als gastgezin, vrijwilliger of leerkracht het beste kunt omgaan met kinderen en jongeren die dit meemaakten.

Ouders, gastgezinnen, vrijwilligers en leerkrachten kregen hiervoor al een uitnodiging. Maar ook anderen zijn welkom. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen. Tevoren aanmelden via oekraine@nederbetuwe.nl is fijn, maar niet per se nodig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.