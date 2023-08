Honderden huishoudens in Dodewaard zonder stroom door brand in transformatorhuisje, deel dorp heeft weer licht

Wil je alleen de grote of ook de kleintjes? Strijd om kermis in Ewijk

Een comeback van de kermis in Winssen, ondanks dat de kermis zo klein is dat weinig exploitanten er brood in zien. Organisator Pascal van Hees zag dat wel zitten, maar hij wilde de kermis van Ewijk er dan wel bij. Dat viel niet goed bij de concurrent. ,,Wat mij betreft is de verstandhouding gewoon goed.”