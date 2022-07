Horeca dreigt te verdwijnen bij Waalhotel Ochten

Het kost wat maar dan heb je ook wat: deze oppotrobot kan duizenden bomen oppotten

Waarom het zelf doen als je het een robot kunt laten doen? Voor wie dacht dat er voor het oppotten van bomen geen zelfstandig mechanisch hulpje bestond bestond: mis. Zie hier de oppotrobot: gemaakt in Kesteren, in gebruik in Opheusden.

23 juni