Hulpdiensten zoeken man te water in Waal bij Ochten

Maneswaar­ders: 't Is soms lastig, maar status aparte tussen Wageningen en Opheusden is ook leuk

16 augustus WAGENINGEN/OPHEUSDEN - Het is eigenlijk geen punt van discussie, zeggen de acht inwoners van het Betuwse stukje Wageningen. Ze zullen niet op de barricades gaan staan voor of tegen een eventuele grenswijziging. Maar Wageninger én Betuwnaar zijn is wel grappig.