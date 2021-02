In zijn strijd tegen kanker neemt Steven buiten elke dag een bad, ook met min 10 in een wak

Verdachte van sturen naaktbeeld naar 13-jarig meisje wil nieuwe psycholoog, vangt bot bij rechtbank

29 januari ZUTPHEN/ OPHEUSDEN - Hij was grieperig, te druk met zijn werk, of op vakantie. Dertien keer verzette een 41-jarige zedenverdachte het afgelopen jaar een afspraak met een psycholoog, maar vrijdag beloofde de oud-Opheusdenaar in de rechtszaal in Zutphen beterschap. Hij ving echter bot bij de rechters.