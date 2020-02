Influencer Inge (34) is hit op Instagram en Pinterest

Wijkagent Ger(r)it uitgeschol­den in tekst vol spelfouten op bankje in Dodewaard

16 februari DODEWAARD - Wijkagent Gerrit is niet de meest geliefde politieman van een ‘onbekende schrijver’ in Dodewaard. Die kalkte verwensingen aan het hoofd van ‘Gerit’ op een bankje op het Dorpsplein. Zo staat er iets over de moeder van de wijkagent en ‘ACAB’, wat staat voor All cops are bastards.