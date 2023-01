Inwoners gemeente Neder-Betuwe: ‘De 200 euro van de gemeente komen eraan’

De gemeente Neder-Betuwe begint binnenkort met het overmaken van 200 euro naar elk huishouden in de gemeente. Sommige inwoners kijken er al reikhalzend naar uit. Ze bellen er al over naar het gemeentehuis in Opheusden.

De gemeente vraagt nog wel even geduld. Om alles goed uit te zoeken, kan de uitbetaling nog wel even duren. Maar in de eerste maanden van 2023 is alles overgemaakt, belooft Neder-Betuwe.

Lees ook PREMIUM Elk huishouden in Neder-Betuwe krijgt in januari 200 euro terug

Het bedrag komt uit de spaarpot ‘Precariogelden’. Dat is het geld dat de gemeente tot 2021 mocht heffen op kabels en leidingen. Dat geld is opgespaard en komt nu ten goede aan de inwoners. De gemeenteraad heeft er onlangs unaniem mee ingestemd. Neder-Betuwe is een van de weinige gemeenten die dit geld op deze wijze voor een deel rechtstreeks teruggeven aan de inwoners.

Inwoners niet in de knel

Om de uitbetaling van het bedrag van 200 euro aan de huishoudens in Neder-Betuwe mogelijk te maken, werkt de gemeente aan de uitvoering om deze teruggave zorgvuldig te regelen. Voor iedereen navolgbaar en ook op een manier zodat inwoners niet in de knel komen met gemeentelijke regelingen. De gemeente heeft overigens geen invloed op regelingen die inwoners hebben via het Rijk.

Elk huishouden ontvangt in het voorjaar van 2023 een bedrag van 200 euro. Er is daarnaast drie miljoen euro gereserveerd om inwoners te helpen met het nemen van concrete maatregelen om de energielasten te verlagen. Het college van burgemeester en wethouders is druk bezig met een concreet plan daarvoor en wil daar binnenkort mee aan de slag gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.