‘Inwoners Neder-Betuwe: laat zien wat je maakt’

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Vronie Reinking over Laat zien wat je maakt : een expositie voor alle amateurkunstenaars uit Neder-Betuwe.

Het dorpshuis in Kesteren fungeert 7 en 8 oktober weer als expositieruimte: inwoners uit Neder-Betuwe tonen dan uiteenlopende kunstwerken tijdens Laat zien wat je maakt.

Organisator van deze tweejaarlijkse tentoonstelling is het Cultureel Comité Neder-Betuwe, waar Vronie Reinking uit Echteld sinds augustus 2021 deel van uitmaakt. Voor zij bestuurslid werd, deed ze zelf tweemaal aan de expositie mee.

Overgehaald door vriendinnen

Reinking (70) werd in 2002 ‘door vriendinnen overgehaald mee te gaan schilderen’. ,,Bij Hof van Meden in Echteld. En wat vond ik het leuk! Ik werd zelfs zo enthousiast, dat mijn echtgenoot op een gegeven moment ook meeging.”

Dit resulteerde in heel wat schilderijen, en nadat elk familielid wel een originele Reinking in huis had hangen, ‘bleven ze maar liggen’. ,,En toen las ik in 2015 in de krant over Laat zien wat je maakt. Ik leverde drie acrylverf-schilderijen in en vond het heel spannend om voor het eerst ‘echt’ naar buiten te treden.”

Bezoekers kunnen gedurende de expositie stemmen op de getoonde werken. ,,En tot mijn grote verbazing won ik de derde prijs. Wat was ik trots op mijzelf.” Reinking deed in 2017 nogmaals mee, wat haar gedeeld goud opleverde.

Laat zien wat je maakt wordt om het jaar gepresenteerd, het andere jaar is er Laat horen wat je kunt. ,,Eigenlijk was laatstgenoemde nu aan de beurt. Maar toen we moesten beslissen wat te doen, wisten we niet hoe de coronaregels dit najaar zouden zijn. We kozen voor Laat zien wat je maakt. Bij een tentoonstelling kan je mensen op anderhalve meter binnenlaten, bij muziek werkt dat niet.”

Alleen meedoen als je amateur bent

De laatste Laat zien wat je maakt was in 2019 en telde 21 deelnemers. ,,Tot nu toe zijn we tevreden met het aantal aanmeldingen voor de komende tentoonstelling. Maar er kunnen er nog veel meer bij. Om mee te doen moet je wel amateur zijn. En in Neder-Betuwe wonen, al kan hier in overleg van worden afgeweken, bijvoorbeeld als iemand net is verhuisd. Aanmelden kan via ccnedbet@gmail.com.”