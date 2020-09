Is dit de hijglijn? Nee, dit is je wijkagent

Bedrijven Rivieren­land proberen te overleven met steun van bank en overheid

30 augustus TIEL - Van Volvo Car Nederland in Beesd tot de Maatschap Tandartsenpraktijk Ochten. Honderden bedrijven in Rivierenland vroegen en kregen steun van de overheid in deze moeilijke tijd. Voor sommige bedrijven is die steun van levensbelang. Andere doen het beter dan verwacht en betalen geld terug.