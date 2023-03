‘Jaar wachten op eigen laadpaal in Opheusden’, gemeente kijkt naar sneller plaatsen publieke palen

Een jaar wachten op voldoende stroom aan huis om je eigen auto te kunnen opladen aan een eigen laadpaal. Dat is soms de situatie in Opheusden momenteel, kreeg wethouder Marien Klein te horen tijdens een inwonersavond in het dorp.

Ook in Opheusden neemt het aantal rijders van elektrische auto's toe. Bij nieuwere huizen is de eigen elektriciteitsinstallatie in huis meestal krachtig genoeg om er ook een eigen laadpaal op eigen terrein mee te kunnen voeden.

‘Kijken naar versneld plaatsen palen’

Klein: ,,Maar zeker bij oudere huizen zit er nog wel eens een ouderwetse installatie in de meterkast of zijn de stroomkabels naar het huis toe onvoldoende sterk om een laadpaal mogelijk te maken. Bij onze laatste bezoek aan Opheusden hoorden wij dat een inwoner te horen had gekregen dat hij op een wachtlijst geplaatst wordt en dat het wel een jaar kan duren. De congestie, het vastlopen van, de stroomtoevoer treft dus niet alleen meer bedrijven maar soms ook particulieren.”

De Opheusdenaar in kwestie moet nu iedere dag tien minuten naar zijn huis in Opheusden-zuid lopen als hij zijn auto aan een publieke laadpaal in het dorp wil opladen. Klein: ,,We zijn aan het kijken of we versneld extra publieke laadpalen in de dorpen kunnen plaatsen, het speelt op meer plekken.’’

Parkeerplaatsentekort

De laadpalen zijn niet het enige probleem waar bewoners van oudere wijken mee kampen, zo kreeg het college van Neder-Betuwe te horen tijdens het gesprek met de inwoners van Opheusden. ,,We hoorden het eerder ook al in Echteld, IJzendoorn en Ochten", zegt Klein.

,,Zeker in de oudere wijken is het parkeren een probleem. Bij de bouw daarvan hadden huishoudens minder auto's dan nu, dus is er vaak een tekort aan parkeerplaatsen. We kijken natuurlijk wel naar mogelijkheden, maar ruimte is vaak niet eenvoudig te vinden in bestaande woonwijken.”

Het college gaat 27 maart in gesprek met inwoners van Kesteren in het Dorpshuis daar.

