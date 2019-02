Janneke mag levenloos geboren zoon alsnog inschrijven: ‘Al die jaren was het of hij niet bestaan heeft’

Geen misbruik

Dat was ook het geval bij Van de Kraats, die bij het ziekenhuis in Tiel te horen kreeg dat het dossier van haar zoontje er niet meer was en haar verhaal deed in deze krant . Staatssecretaris Raymond Knops heeft ambtenaren al opgeroepen coulant te zijn als er geen dossiers meer zijn, omdat er volgens hem geen misbruik van gemaakt wordt.

,,Ik moest mijn huisarts nu vragen of die nog iets had. Mijn huisarts van toen is er niet meer, maar de arts die ik nu heb vond de gegevens toch nog’’, zegt de Kesterense. Daarmee kan ze in Tiel, waar haar kindje geboren is, haar zoon Jan alsnog aangeven. ,,Uiteindelijk zei de ambtenaar die ik sprak dat ze alleen een getuige ook wel voldoende had gevonden.’’ Ze is heel blij met de uitkomst. ,,Al die jaren was het of hij niet bestaan heeft. Daar komt nu een einde aan.’’