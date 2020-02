Jongen (15) die overleed bij bedrijf in Dodewaard was vakantiekracht: ‘We zijn kapot van verdriet’

Wat de precieze oorzaak is, wordt nog onderzocht door de arbeidsinspectie. ,,Wat we ook weten is dat er waarschijnlijk iets met zijn hoofd is gebeurd’’, aldus Hoogenboom.



,,Maar of dat hij erop is gevallen of zijn hoofd heeft gestoten weten we niet, dat is onderwerp van onderzoek. Het is in ieder geval een eenzijdig ongeval.’’



De inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) onderzoekt het ongeluk. Zo lang dat onderzoek loopt, doet de dienst geen mededelingen, zegt een woordvoerder.