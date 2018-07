Jorn is anders na infarct, maar via de 'Chillclub' bouwt hij aan een sociaal leven

Dus kwam hij weer naar huis, waar hij inmiddels alweer een paar jaar woont. ,,Maar hij had nog steeds geen sociale contacten. Er was hier helemaal niks voor hem. Ik dacht: hij zal toch niet de enige zijn met dit probleem? Dus zocht ik, alweer ruim twee jaar geleden, contact met de gemeente en kwam ik in contact met Folkert Kooistra van Welzijn Rivierstroom. Ik wilde graag iets opzetten voor jongeren met een beperking, en samen hebben we 'De Chillclub' opgezet. Samen hielden we vorig jaar een informatie-avond, die goed werd bezocht: acht jongeren en ouders uit de regio meldden zich. Toen viel me pas op dat er inderdaad meer jongeren dit probleem hebben. Iedereen die toen kwam, komt nog altijd trouw en hopelijk met veel plezier. Er zijn er zelfs een paar bij gekomen.’’



Jorn heeft het erg naar zijn zin op die avonden, die eens in de drie weken plaatsvinden in het dorpshuis in Ochten. Hij vindt het gezellig samen met de andere jongeren. Maar hij is daar wel samen met zijn moeder, en die ziet hij al de hele week. ,,We hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig. We doen het nu met naast mij inmiddels twee vrijwilligers en een stagiaire van de Gemeente Neder-Betuwe. Ik ben er dus elke keer bij. Maar als er meer vrijwilligers komen, dan hoef ik er niet elke drie weken meer te komen. Dan heeft Jorn ook eens een keer een avondje zonder mij.”