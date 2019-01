Justitie: verdacht slachthuis Dodewaard rommelde ook met halalvlees

2,5 ton

Behalve het slachthuis en de 52-jarige directeur worden ook een vleeshandel uit Doesburg en een vrieshuis in Olst aangeklaagd en hun leidinggevende aangeklaagd. In totaal gaat het om zes personen. Ze worden formeel verdacht van valsheid in geschrifte van pakbonnen, vrachtbrieven en dergelijke en van overtreding van de Wet dieren, omdat het vlees niet meer traceerbaar was in de administratie.



De illegale winst die de directeur van het slachthuis daarmee maakte is becijferd op 2,5 ton. De strafzaak dient op 28 en 29 januari bij de rechtbank in Den Bosch.



Fraude met voedsel is ontoelaatbaar, stelt het Openbaar Ministerie. Het kan het vertrouwen van de consument in de voedselsector ondermijnen in verband met de risico's voor de voedselveiligheid en fraude.



De slachterij in Dodewaard kwam begin 2014 in opspraak omdat er mogelijk werd gerommeld met paardenvlees. Het vlees dat Van Hattem verwerkte werd onder andere geleverd aan de supermarkten Deka, Deen en Vomar. Het bedrijf ging failliet, maar maakte een doorstart.