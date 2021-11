KAART | Vallei en Rivierenland kleuren donkerrood, weinig aan de hand in Duiven en Doesburg

Met de ziekenhuisopnames gaat het hard. Waren dat er tot twee weken geleden nog slechts enkele voor de hele regio, in de afgelopen dag zijn het er in veel gemeenten meerdere per dag.



In de cijfers van woensdag valt vooral het aantal Nijmeegse inwoners dat in het ziekenhuis opgenomen is, op. Het zijn er maar liefst zes. In Neder-Betuwe werden drie inwoners opgenomen. In de hele regio ging het woensdag om 20 personen die zijn opgenomen vanwege ernstige klachten door het coronavirus.