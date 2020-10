Kerken weten helemaal nog niet of ze zich wel aan de dertig per kerkdienst gaan houden

Nieuwe app Avri met info over afval scheiden in Playstore, Ap­ple-ver­sie volgt later

30 september GELDERMALSEN - Inwoners met een Android-telefoon kunnen op de nieuwe app van Avri informatie krijgen over het scheiden van afval. De app Avri 2020 is te downloaden in de Google Playstore. De mensen met een iPhone moeten nog even geduld hebben.