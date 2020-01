Kijk hoe de stier over de vluchtstrook van de A15 bij Dodewaard draaft

UPDATE + VIDEODODEWAARD - Op de A15 bij Dodewaard loopt een losgebroken stier. De snelweg was afgesloten in de richting van Rotterdam, meldde de ANWB. Inmiddels is de A15 weer open. Het is onduidelijk of de stier is gevangen of verjaagd. Het dier maakte overigens netjes gebruik van de vluchtstrook, blijkt uit de onderstaande video.