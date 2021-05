Kind komt om door ongeluk op boerderij in Ochten

Het was een stille 5 mei langs de Waal maar in oktober volgt een groot evenement op fort De Spees

5 mei TIEL/OPHEUSDEN - Door corona en felle regenbuien is Bevrijdingsdag 5 mei langs de Waal grotendeels in stilte verlopen. Er gloort echter hoop aan de horizon voor liefhebbers van militair getinte herdenkingen. In oktober is er een nieuw driedaags evenement rond fort De Spees tussen Opheusden en Kesteren. Daar wordt stilgestaan bij de oorlogsjaren in de Betuwe.